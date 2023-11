Rimini, vacanze di Natale: volano le prenotazioni negli hotel, + 5% rispetto allo scorso anno

Volano le prenotazioni nei 500 alberghi che resteranno aperti a Rimini per il periodo delle festività natalizie. Soddisfatta Federalberghi Rimini che rileva un tasso corrente di occupazione delle camere del 45%, del 5% superiore rispetto allo stesso periodo dell'anno scorso.

"La campagna di informazione sul Capodanno, che quest'anno è partita in anticipo, ha dato i suoi risultati", ha rilevato Patrizia Rinaldis, presidente di Federalberghi Rimini, a margine della presentazione del palinsesto di eventi per il Capodanno messo in piedi dal Comune. "Abbiamo alberghi già pieni al 100%, quelli che offrono la pensione completa - ha aggiunto -. Abbiamo sempre più alberghi stagionali che fanno aperture straordinarie, questo perché gli eventi fanno da traino. Oggi la città ci permette di fare questo salto di qualità".

"Non siamo solamente una terra legata alla stagione estiva. Sono sempre di più i turisti che vengono nel periodo natalizio e a Capodanno, e troveranno un territorio sempre pronti ad accoglierli", ha commentato il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad.