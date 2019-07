Rimini: via il divieto di balneazione, da domani si torna in acqua

Da domani si potrà tornare in acqua sul litorale di Rimini. Lo stop ai bagni era scattato ieri pomeriggio, in seguito alla campionatura, in 95 punti della costa, effettuati lunedì quando ancora vigeva un divieto di balneazione dovuto all'apertura delle fogne. Le analisi effettuate dall'Arpae avevano così mostrato uno sforamento dei limiti di legge di escherichia coli e enterococchi e i Comuni interessati, hanno provveduto ad emanare un'ordinanza di divieto di balneazione temporanea.



Oggi, alla luce di una nuova analisi, l'assessore all'ambiente del Comune di Rimini Anna Montini comunica che "la carica batterica è tornata nella norma". "I risultati intermedi ricevuti questa mattina - riferisce - e i relativi a prelievi effettuati in mare ieri, vanno bene. Domani saranno pronti i definitivi e la balneazione sarà ripristinata". Oggi come ieri, insomma, la qualità del mare è nella norma, ma il divieto, per legge, rimarrà fino a domani per una questione di tempi tecnici.