Rimini: zaini vuoti nel flash mob di studenti e genitori per 'tornare in classe'

Gli zaini vuoti dei ragazzi e ragazze portati in piazza Cavour al grido "Liberate gli studenti dalla Dad". Dalla mattina cominciato davanti al Comune di Rimini il flash mob organizzato da studenti e genitori che chiedono "Ragazzi a scuola!"





"Non vogliamo altra confusione sulla riapertura delle scuole. È la scuola a produrre i suoi cittadini", scrivono in un manifesto. I giovani devono tornare a rappresentare la priorità e la loro formazione in presenza è da considerarsi vitale come la sanità e l’alimentazione. Non possiamo più permettere che le ragazze e i ragazzi vivano nel chiuso di una stanza e che la loro adolescenza subisca danni irreparabili".

Uno dei problemi che ruotano attorno alla scuola sono i trasporti, che devono trovare una soluzione efficiente ed adeguata. Sul tavolo gli organizzatori mettono una scuola che ha saputo attrezzarsi garantendo igienizzazione, distanziamento e uso di mascherine, e soprattutto parlano di una parte degli studenti responsabile e rispettosa delle regole.