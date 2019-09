Riscaldamento globale: anche a Rimini si registra la media più alta dal 1900

Nel 2018 anche Rimini, come altre citta’ del nord Italia, ha segnato il record della temperatura media annua più alta degli ultimi 118 anni. La media annua raggiunta, infatti, è stata di 15,46, un valore superiore di ben 3,11 gradi centigradi rispetto al minimo registrato nel periodo 1900-2018. Come riportato da una ricerca del 'Sole24ore'. Il 2018 è stato l’anno più caldo di sempre in 24 delle 55 città italiane prese in considerazione, fra cui Rimini, e il secondo più caldo in altre 28 citta’.





Una fotografia che nella settimana di mobilitazione internazionale per il clima, assume un’importanza ancora più forte.

In Emilia Romagna, Rimini è stata la città che ha registrato le medie annue piu’ alte dopo quelle di Bologna, mentre risulta quinta come aumento in gradi centigradi (+3,11) rispetto al minimo registrato dal 1900, posizionandosi rispettivamente dopo le città di Piacenza, Ravenna, Modena e Bologna e prima di Parma. A livello nazionale è Treviso la citta’ con il maggior rialzo termico all’interno del periodo considerato: +3,86 gradi fra la temperatura media del 2014 (13,52 gradi), e quella del 1940 (9,66 gradi) valore più basso dell’intera serie storica di questa citta’.





“Si tratta di dati preoccupanti, indicatori insieme ad altri aspetti di un fenomeno di tropicalizzazione che interessa l’intera area mediterranea - ribadisce Anna Montini, Assessore all’ambiente - Come Rimini abbiamo recentemente illustrato la nuova fase del Piano Strategico aggiornato al 2039, incardinata appunto sull’approccio e sulle misure per affrontare strutturalmente il cambiamento climatico. Lo stesso Comune di Rimini, non più tardi di un semestre fa, ha aggiornato il suo Piano di salvaguardia di balneazione, potenziandone la parte idraulica per ridurre i rischi di allagamento dovuti a piogge sempre più torrenziali e intense.