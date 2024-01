Roma, bimbo americano di 10 anni cade dal terzo piano: è grave

Un bambino americano di 10 anni è precipitato dal terzo piano di un bed & breakfast al centro di Roma. E' accaduto nella notte in via dei Banchi Nuovi. All'arrivo dei soccorsi, il bambino era riverso a terra con accanto i genitori ancora in pigiama. E' stato trasportato in codice rosso al Bambino Gesù. Indagano i carabinieri di piazza Farnese. Si ipotizzerebbe un incidente. A quanto ricostruito dagli investigatori, il letto del bambino si trovava accanto a una finestra lasciata aperta.