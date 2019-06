Roma, dopo 246 giorni riapre la stazione metro Repubblica: commercianti festeggiano con torta e prosecco

Dopo 246 giorni di chiusura, riaperta la stazione metro di Repubblica: i commercianti che avevano protestato hanno portato torta e prosecco per festeggiare il ritorno alla normalità. Non è polemico, ma una vena d'ironia si coglie, come quella che l'ha portato ad offrire dolce e prosecco ai passeggeri, per festeggiare la riapertura della stazione metro Repubblica, chiusa dal 21 ottobre 2018, quando le scale mobili si accartocciarono ferendo alcuni tifosi del Cska. Dirette tv, foto, interviste di rito. Anche la riapertura di una stazione della metro a Roma è evento da festeggiare. Mantini infatti è pungente: “Milano festeggia le Olimpiadi, noi festeggiamo Repubblica: a ognuno il suo”. Resta chiusa la stazione Barberini, un'altra delle fermate del centro, sin dal 21 marzo: in quei giorni era stata chiusa anche la stazione di Spagna e il centro storico di Roma era isolato. Ad agosto, per lavori sui binari di tutta la linea A, lunghe tratte saranno chiuse lungo l'arco di un mese. Ma intanto ci si accontenta, anche di poco.

Nel servizio l'intervista a Angelo Mantini, commerciante