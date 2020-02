Ruba carta di credito, la usa e viene arrestato dalla Polizia

La polizia di Stato di Rimini ha arrestato per rapina impropria, lesioni aggravate e indebito utilizzo di carte di pagamento un 32enne del Cosentino che la scorsa notte, dopo aver rubato il portafoglio con la carta di credito di una ragazza, l'ha usata per pagarsi da bere in un locale. Grazie al sistema di sicurezza con messaggistica sul telefonino della ragazza, la polizia ha subito individuato l'esatta posizione del ladro che era in un locale del centro a bere, zona 'Cantinette'. Il 32enne, che ha diverse condanne per rapina e furto, ricettazione, sostituzione di persona e falsa attestazione, minacce e percosse, è detenuto nel carcere di Rimini.