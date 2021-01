Saldi: partenza a scaglioni, in Emilia-Romagna dal 30 gennaio

Parte oggi, in Italia, la stagione dei saldi invernali. Le prime regioni sono Basilicata, Valle d'Aosta e Molise. Il 7 sarà la volta di Lombardia, Piemonte e Sicilia. L'Umbria partirà il 9, il Lazio il 12, il 16 le Marche e la Provincia Autonoma di Bolzano. I saldi arriveranno solo a fine mese in Liguria, il 29; poi il 30 in Emilia-Romagna, Toscana, e Veneto. Con durata variabile da 4 settimane a 2 mesi. Secondo l'Ufficio Studi Confcommercio, gli italiani spenderanno un miliardo in meno dello scorso anno, 4 anziché 5, a causa della pandemia.