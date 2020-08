Salgono ancora i contagi ma è record di tamponi

Aumentano ancora leggermente i contagi per il Covid in Italia: sono 1.462 (contro i 1.411 di ieri) quelli registrati nelle ultime 24 ore, nuovo dato più alto dagli inizi di maggio. Sono 9 i morti (ieri 5). I tamponi sono stati 97.065, record per il terzo giorno di fila. In Emilia-Romagna su 10.080 tamponi trovati 164 nuovi positivi, di cui 91 asintomatici da screening regionali e attività di contact tracing. 61 già in isolamento al momento del tampone. 25 i casi di rientro dall'estero, 34 da altre regioni e numerosi quelli ancora legati al focolaio individuato nella discoteca. Un decesso a Parma.

A Codogno, nel Lodigiano, e ad Alzano e Nembro, nella Bergamasca, arrivano oggi le sedie e i banchi monoposto necessari alla riapertura in sicurezza delle scuole, prevista per il 14 settembre. Resta il nodo trasporti in vista della riapertura delle scuole: servono, ha spiegato 'Asstra (trasporto pubblico locale), per soddisfare la domanda serve un incremento di mezzi del 70% (urbano) e 42% extraurbano, che nelle ore di punta richiederebbe circa 19.400 autobus aggiuntivi e 31.000 conducenti, per un costo di 1,6 miliardi di euro.

Intanto l'Ungheria chiuderà le frontiere dal primo settembre, per arginare la diffusione del Coronavirus. Lo ha reso noto il governo di Budapest.