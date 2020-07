Salotti letterari a Portoverde, c'è tanta San Marino Rtv

Gli eventi culturali in scena a Portoverde, organizzati da Alessandra Mularoni, vedranno protagonisti, tra gli altri, molti tra i giornalisti di San Marino Rtv. Il primo appuntamento della rassegna di musica e parole è previsto per questa sera, con il Canto V dell'Inferno. Poi un incontro ogni martedì fino a settembre. Il programma, ricco e variegato, alternerà alle parole la musica jazz, soul e classica. Poesie, racconti, grandi artisti del passato ma anche motomondiale e salute ai tempi del covid tra i temi.

Carlo Romeo, direttore generale di San Marino Rtv, martedì 21 luglio, terrà un incontro dal titolo “Il mare e l'Amerigo Vespucci”. Martedì 28 luglio, Sergio Barducci, ex caporedattore della tv del Titano sarà protagonista di una serie di racconti: “Capitani d'impresa: la storia di Cino Mularoni, sammarinese doc e fondatore del gruppo del Conca. Una vita piena di futuro”. Modererà l'evento Sara Bucci. Il 18 agosto ci sarà un omaggio a Federico Fellini con la presentazione dello speciale Rtv di Antonio Prenna, attraverso gli spezzoni dei suoi film e documenti inediti in occasione dei 100 anni della nascita. Con la partecipazione del vicecaporedattore Monica Fabbri e Francesco Zingrillo, anche lui giornalista di San Marino Rtv specializzato in cultura e spettacoli. Serata sarà dedicata alla poesia, quella del 1 settembre, con la presentazione di Lorenzo Cioce e di Dotto. Condurrà la giornalista Giovanna Bartolucci, caporedattrice web di San Marino Rtv. Infine il motomondiale chiuderà l'evento estivo il 10 settembre con i campioni intervistati da Roberto Chiesa.

“Con i salotti letterari - ha commentato Fabrizio Piccioni, sindaco di Misano Adriatico – si arricchisce anche dal punto di vista culturale l’offerta turistica di Portoverde. Un’offerta – prosegue il primo cittadino – completa sotto tutti i punti di vista, in grado di attirare l’attenzione del turista, ma anche di fornire un’occasione di piacevole svago per i nostri cittadini”.

I salotti letterari, a cura di Alessandra Mularoni, arricchiscono l'offerta culturale e turistica locale, aggiungendosi all'appuntamento del weekend con Portovida e ai mercatini vintage e dell’artigianato, attività organizzate dai commercianti dell’ Associazione Portoverde. Gli eventi, a ingresso libero, saranno preceduti dalle proposte enogastronomiche dei ristoranti locali.