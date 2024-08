Saludecio: da anni rubano angeli e giochi dalla tomba di un bimbo. Padre "È uno strazio"

Da tempo nel cimitero di Saludecio (Rimini) si ripete un triste rituale: per la quinta volta ignoti hanno rubato un angioletto di ceramica dalla tomba di Gabriele, un bambino scomparso a soli quattro anni per una leucemia. L'ultimo furto è avvenuto nei giorni scorsi e - come riporta la stampa locale - è stato segnalato sui social dal padre Stefano. Anche l'ultima statua era stata donata da un benefattore ignoto, ed è stata trafugata da soggetti altrettanto sconosciuti gettando nuovamente la famiglia Grana nel dolore.

"Proprio non riesco a capire - ha detto il padre -. Chi ha rubato l'angioletto dalla tomba di un bambino, una volta arrivato a casa lo metterà in vista. Ma quando si ritroverà a guardarlo cosa può provare? Come fa a guardarlo?". Gabriele, secondo di tre figli, è morto nel 2007. Da allora, la sua tomba si è spesso riempita di fiori e giocattoli da parte di amici e conoscenti. Tra questi, gli angioletti in ceramica della Thun. "Non sappiamo chi sia a portarli. Potrebbe essere un conoscente, ma ad oggi non abbiamo ancora capito chi sia a portare a nostro figlio un angelo".

Sconosciuto anche il ladro. In 17 anni ne sono stati sottratti cinque. In passato è stata rubata anche una piccola gru giocattolo con cui Gabriele era solito giocare. "Chiunque sia il ladro - ha aggiunto il padre - ci ha concesso una tregua di quasi un anno ma ora lo strazio si rinnova. Un oltraggio alla memoria del mio bambino che avrà quattro anni per sempre ma non potrà mai più giocare al sole". La madre sta pensando di lasciare una lettera sulla tomba per far comprendere al ladro la gravità del gesto.