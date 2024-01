Saluti romani ad Acca Larenzia, piovono esposti e interrogazioni parlamentari

Non nasconde la soddisfazione Antonio Tajani, leader di Forza Italia, per i nuovi ingressi nel partito, soprattutto dal mondo civico: puntiamo ad arrivare al 10% dei consensi alle europee, dice, e al 20% alle prossime politiche. Il mondo politico discute sulle immagini dei saluti romani durante la commemorazione di Acca Larenzia, a Roma, dove nel '78 furono uccisi tre giovani militanti dell'MSI. Da allora, ogni anno, la via nel Tuscolano diventa teatro di manifestazioni neofasciste. Il M5S annuncia esposto in Procura, Elly Schlein una interrogazione al ministro Piantedosi, oltre a chiedere lo scioglimento delle organizzazioni neofasciste, mentre il vice presidente della Camera, Fabio Rampelli, nega ogni coinvolgimento di Fratelli d'Italia, “non partecipiamo a quel tipo di manifestazione – ha detto – ne abbiamo fatte due alternative, siamo lontani anni luce”. La Digos invierà comunque una informativa in Procura.

Nel video le interviste a Maurizio Gasparri, senatore Forza Italia, e a Riccardo Magi, deputato +Europa