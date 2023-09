San Leo: “Uno Smash per la Vita!", vincono sport e solidarietà

Sabato a Pietracuta di San Leo, in Provincia di Rimini, la prima edizione del Torneo Solidale di Padel "Uno Smash Per La Vita", torneo, in formula 2 vs 2, al quale hanno partecipato 8 coppie composte da atleti portatori di trapianto, dializzati, familiari di pazienti, operatori del 118, infermieri, medici e volontari. Ad aggiudicarsi questa prima edizione è stata la squadra composta da Fabio Bratti (trapiantato di rene) e suo figlio Marco, al secondo posto quella composta da Luca Brillo (autista 118) e Giovanni Morra (infermiere), mentre al terzo posto Lia Blatti (trapiantata di rene) e suo marito Maurizio Marini. Nel corso del pomeriggio si è tenuto anche un mini-torneo di tennis dedicato ai più piccoli, che hanno indossato per l’occasione una t-shirt con la scritta “Il trapianto è vita”. Un'occasione per ascoltare le toccanti parole del vissuto dei partecipanti, dei trapiantati Elisa, Lia, Alberto, Domenico e l’intervento del Volontario Aido Riccardo Arpaia che ha informato sulle attuali modalità di espressione del consenso alla donazione degli organi, tra queste l’applicazione "DigitalAido": per una scelta consapevole. Già in agenda l'appuntamento all’edizione 2024 di “Uno Smash per la Vita!".