Santarcangelo, Bonaccini visita la Fiera di San Martino: "Prepariamo progetto per Emilia-Romagna, Salvini qui è benvenuto"

Nel video, l'intervista a Stefano Bonaccini, presidente della Regione Emilia-Romagna

Il presidente dell'Emilia-Romagna, Stefano Bonaccini, visita Santarcangelo nelle ore in cui si apre la Fiera di San Martino. Un'edizione dell'evento che capita a breve distanza dalla sfida elettorale per la Regione che vedrà come principale avversaria di Bonaccini Lucia Borgonzoni della Lega. Il Governatore è stato accolto dal sindaco, Alice Parma. Presente, tra le diverse autorità, anche il prefetto Alessandra Camporota.

"Sono qui come presidente della Regione", ha precisato Bonaccini che, allo stesso tempo, alle nostre domande, ha risposto illustrando il suo "progetto" per l'Emilia-Romagna e commentato le polemiche generate dall'annuncio dell'arrivo, domani, del leader leghista Matteo Salvini.

Ma è stata anche un'occasione per visitare i luoghi della tradizionale "Fiera dei Becchi", evento irrinunciabile per gli amanti delle eccellenze eno-gastronomiche romagnole. Quello in corso è un weekend contrassegnato dal gusto, con street food, prodotti tipici, dolci, ma anche artigianato e creatività. Domani la ventiduesima edizione del Palio della Piada: competizione goliardica che coinvolgerà anche i giovani e che si concluderà con la "sfida delle azdore".

