Scattati i sigilli all'hotel Gobbi a Rimini, al centro di una truffa ai danni di 500 clienti

In mattinata la polizia locale ha apposto i sigilli al due stelle in via Siracusa a Marebello di Rimini a causa di una maxi truffa scoperta qualche giorno fa. I clienti dell'hotel, pensando di prenotare una camera per il periodo di Ferragosto, hanno pagato una caparra e al loro arrivo si sono trovati senza alloggio. 500, in totale, i truffati: questo il numero delle prenotazioni registrate a fronte delle 40 camere disponibili dell'hotel per un imbroglio da 800 mila euro, secondo quanto stimato dagli avvocati e dalle associazioni dei consumatori. Oltre al raggiro, la struttura ricettiva è stata sgomberata e chiusa anche per la mancata applicazione delle norme antincendio. I gestori, che risiedono nel Torinese, proponevano le camere con pensione completa a prezzi irrisori attraendo soprattutto famiglie meno abbienti.

La presidente dell'Associazione Albergatori di Rimini Patrizia Rinaldis, che da giorni è impegnata con il Comune per cercare una soluzione alternativa per tutti i truffati, è rimasta sbigottita per il raggiro. "Dovremmo impedire a queste persone di operare nel settore" ha detto ai nostri microfoni dopo la scoperta della truffa. "Hanno colpito una parte più debole della popolazione, hanno rubato a coloro che hanno maggiori difficoltà". E ha concluso: "La rispettabilità del nostro territorio e di chi è serio va tutelata".