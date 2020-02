Scritte sull'Arco di Augusto a Rimini, saranno ripulite

I vandali dell'Arco

"Pane e libertà, morte ai politici": questa una delle scritte spray apparse questa mattina sull'Arco d'Augusto, risalente al 27 a.C. e antica porta d'accesso al centro storico di Rimini. Lo rende noto il Comune romagnolo che spiega come nel corso della giornata le operazioni di pulizia saranno attivate per eliminare le scritte vandaliche. Sul posto nelle prime ore di questa mattina sono intervenuti una pattuglia della Polizia Locale e personale della Digos, che hanno avviato subito gli accertamenti per risalire ai responsabili. Le scritte saranno eliminate da una ditta specializzata.