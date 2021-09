Scuola e sport, boom di tamponi nelle farmacie

Dopo l'annuncio del Governo sull'obbligo del Green pass nei luoghi di lavoro dal prossimo 15 ottobre, si registra un netto aumento delle prenotazioni per i vaccini: venerdì sono state 8.037, il doppio rispetto alle circa 4mila del giorno precedente. In Emilia-Romagna, intanto, le persone che hanno completato il ciclo vaccinale hanno superato quota tre milioni, circa tre quarti dell'intera platea vaccinale, ai quali si aggiungono le persone che sono in attesa della seconda dose.

Anche i farmacisti riminesi si sono ritrovati a dover fare i conti con un vero e proprio assalto ai tamponi rapidi. Una corsa dovuta senza dubbio alla ripartenza dell'anno scolastico, con i nuovi obblighi per il personale docente e ausiliario, ma anche alla ripresa delle attività sportive per bambini e ragazzi, oltre a matrimoni e fiere del settore.

E per le prossime settimane si prevede un aumento ancora più consistente delle richieste, dato l'annuncio del governo che ha introdotto l'obbligo anche per i dipendenti del settore pubblico e privato.