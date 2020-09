Senza patente e con le quattro frecce supera sulla Marecchiese e mente sui motivi: 10 mila euro di multa

Guidava pericolosamente, sorpassando la colonna di auto su un tratto particolarmente critico di via Marecchiese con le quattro frecce accese. Peccato, per l'autista, che tra le auto sorpassate ci fosse anche quella, in borghese, della squadra di Polizia giudiziaria. Sono stati proprio loro ad inseguirlo e fermarlo poco dopo. Alla guida un riminese di 30 anni senza patente di guida. Come se non bastasse, si è giustificato dicendo che stava correndo dalla madre ricoverata urgentemente in ospedale dopo essere stata investita. Immediato il riscontro: si trattava di bugia che gli è costata circa 10 mila euro in verbali sommati dal giovane, a partire dai 5 mila euro per guida senza patente, alla guida con le quattro frecce, dall’incauto affido contestato al titolare del mezzo (la madre) al sorpasso in area di intersezione, fino al ritiro della patente, più il fermo amministrativo del mezzo per tre mesi.

Si tratta del caso più clamoroso tra quelli riscontrati dai controlli sulla sicurezza stradale del fine settimana effettuati dalla squadra di Polizia giudiziaria, conclusi con 4 mezzi e tre patenti ritirate. Per tasso alcolemico superiore al consentito e guida senza assicurazione.