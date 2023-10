Senzatetto vince al SuperEnalotto, ma non può ritirare la somma

Un uomo senza fissa dimora di origini pugliesi ha vinto al SuperEnalotto ma teme di non poter ritirare la vincita. Dopo aver giocato a lungo gli stessi 7 numeri la dea bendato lo ha baciato con una vincita da 37.045 euro. Tuttavia, l'uomo, che ha trascorso l'estate a Rimini, teme di non poter ritirare la sua vincita perché non ha la tessera sanitaria necessaria per incassare la somma.

Da tempo il suo sostentamento è basato sugli aiuti che arrivano da parte della Caritas: ora l'intera comunità si sta mobilitando per aiutarlo a reperire copie dei documenti così da poter riscuotere la vincita. "La somma non mi cambierebbe la vita per sempre, ma sarebbe un grande aiuto - ha dichiarato. Voglio comunque “continuare a restare invisibile”.