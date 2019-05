Si schianta contro un palo, alcol 6 volte oltre il limite

Un tasso alcolico di 3,17 grammi per litro, oltre sei volte il limite previsto dalla legge e poco sotto la soglia del coma etilico. Lo ha accertato la polizia municipale di Rimini in un automobilista, un 39enne ecuadoriano che la notte scorsa è uscito di strada con la Seat Ibiza che guidava, in via Porto Palos a Torre Pedrera, urtando e danneggiando i pali della segnaletica. Per lui sono scattati l'immediato ritiro della patente (che verrà revocata) e una successiva denuncia a piede libero.