Situazione internazionale: rafforzate le misure di sicurezza anche a Rimini

Rafforzata la sicurezza sul territorio riminese in vista delle festività pasquali. Il Prefetto di Rimini ha presieduto una riunione del Comitato Provinciale per l’Ordine e la Sicurezza Pubblica, per recepire le recenti direttive del Ministro dell’Interno sul rafforzamento delle misure di sicurezza e sulla pianificazione dei servizi di vigilanza e controllo, anche alla luce della complessa situazione internazionale.

Confermato il rafforzamento dei dispositivi di vigilanza sui cosiddetti “obiettivi sensibili” che interesserà in particolar modo i luoghi di culto, meta di numerosi fedeli partecipanti alle funzioni religiose, ma anche le zone d’interesse turistico e commerciale. Saranno intensificati il controllo e il monitoraggio della rete stradale ed autostradale, dei siti ferroviari e delle infrastrutture del trasporto pubblico, in particolare le stazioni di Rimini e di Riccione e l’aeroporto Fellini.

Grande attenzione sarà anche riservata ai centri storici e ai locali frequentati soprattutto dai giovani, con servizi interforze nelle ore serali. I servizi programmati vedranno l’impiego giornaliero di 150/160 operatori tra forze dell'ordine ed esercito.