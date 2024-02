Smog: ancora bollino rosso in tutta l'Emilia-Romagna, proseguono le limitazioni

Con pochi giorni di tregua è ormai da fine dicembre che l'Emilia-Romagna è in allerta per gli sforamenti di polveri sottili - pm10 - nell'aria, complice anche le condizioni meteo con l'assenza prolungata di pioggia. In regione è ancora bollino rosso e sono state prorogate le misure emergenziali per la qualità dell'aria che prevedono fra l'altro lo stop alla circolazione dei veicoli diesel euro 5.

Il bollettino odierno dell'Agenzia regionale per l'ambiente (Arpae) conferma le misure per tutta la regione, almeno fino a lunedì 5 febbraio, data delle nuove rilevazioni. Oltre allo stop per i diesel euro 5, dalle 8.30 alle 18.30, nei comuni con più di 30mila abitanti, è previsto l'abbassamento delle temperature medie nelle abitazioni fino a 19 gradi e negli spazi commerciali e ricreativi fino a 17 gradi.

Il provvedimento rientra tra quelli previsti a livello regionale, in base alle misure adottate dalla Regione Emilia-Romagna e collegate al Pair.