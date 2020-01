Smog in aumento a Rimini e nelle principali città romagnole

Il nuovo anno a Rimini si è aperto con una serie di sforamenti del Pm10, le polveri sottili. Dati non preoccupati ma che derivano dall'alta pressione delle ultime settimane e dalla conseguente scarsa quantità di precipitazioni. Dal primo gennaio ad oggi i numeri raccolti da Arpae parlano di sole due giornate sotto i limiti di legge.

Questa domenica a Rimini dopo la sospensione nel periodo 1° dicembre – 6 gennaio tornano le giornate ecologiche. Nello specifico sono previste limitazioni alla circolazione dalle ore 8.30 alle ore 18.30 per i veicoli più inquinanti: blocco totale per autoveicoli e veicoli commerciali a benzina Euro 0 ed Euro 1; diesel fino Euro 3 e ciclomotori e motocicli Euro 0. Le prossime “domeniche ecologiche” sono previste per il 26 gennaio, il 2 e 23 febbraio, 1 e 15 marzo.

Nel servizio l'intervista a Vanes Poluzzi (Responsabile Centro Tematico Regionale Qualità dell'Aria Arpae Emilia-Romagna)