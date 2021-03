Sputnik, il direttore dello Spallanzani: “Non siamo in una fase di valutazione”

"Sul vaccino russo Sputnik allo stato attuale sappiamo quello che è stato pubblicato da Lancet e quello che ci siamo detti in un incontro tra Spallanzani e Gamaleya: troppo poco", è quanto affermato da Francesco Vaia, direttore sanitario dello Spallanzani, a Gerardo D'Amico per Rainews24, sottolineando che “dobbiamo fidarci delle autoritarie regolatorie (Ema e Aifa)”.









Vaia specifica che è iniziata una corrispondenza scientifica con un istituto russo: “Abbiamo evidenziato la carenza dello studio delle varianti, che evidentemente in Russia non c'erano fino a questo momento”. “Quindi – ha proseguito – non siamo in una fase di valutazione, perché non è il nostro compito”. Punto sottolineato anche successivamente: “Non supereremo mai le agenzie regolatorie”.

"Nel merito della produzione - ha poi puntualizzato Vaia - non è nostro compito auspicarla: nel corso della conferenza abbiamo saputo in diretta che c'era una industria laziale che voleva produrlo. Ma noi facciamo un altro mestiere: se ci sarà un vaccino validato ben venga, ci penseranno le aziende, non è nostro compito”.

Sul vaccino di ReiThera, "l'azienda ha fatto sapere che il brevetto è nelle sue mani quindi solo italiano: stiamo partecipando allo studio di fase 2 ma lo sottoporremo come nostro dovere alle autorità competenti".

Incalzato da D'Amico, Vaia ha affermato che “non ci metteremo al posto della politica”. “È giusto – ha concluso – che la politica si occupi di farci avere quanti più vaccini e dosi possibili, senza per questo saltare i passaggi necessari: noi abbiamo bisogno di un vaccino che sia efficace e sicuro”. Possono “chiamarsi in qualsiasi modo”, ma non si può soprassedere su questi due punti.