Sputnik: ok al green pass italiano con tampone. Sadegholvaad: "Un bel passo in avanti"

Via libera dal Consiglio dei Ministri alla norma che consente ai vaccinati con doppia dose Sputnik di ottenere il Green pass. Sarà necessario presentare un tampone negativo, antigenico o molecolare. Ad annunciarlo i senatori della Lega Mauro Lucentini e Riccardo Augusto Marchetti, che anche è commissario regionale del partito nelle Marche.

"Insieme al presidente della Camera di Commercio delle Marche Gino Sabatini - spiegano - abbiamo motivato ulteriormente e dettagliatamente al sottosegretario Costa la necessità di un intervento tempestivo che imprese ed associazioni di categoria delle Marche ci avevano sollecitato per lo sblocco della partecipazione alle nostre fiere dei buyer russi. L'art. 3 del decreto emanato - affermano - risolve il problema mettendo la parola fine su una limitazione che ha avuto ripercussioni fin troppo forti sul Pil italiano e marchigiano in particolare considerata l'importanza del mercato russo per i settori manifatturieri del made in Italy".

"Un bel passo in avanti" per il sindaco di Rimini Jamil Sadegholvaad, che farà tornare gli stranieri vaccinati ad alloggiare negli hotel italiani, mangiare al ristorante o usare i mezzi pubblici. “Una ‘concessione’ che come evidente – sottolinea – potrebbe avere un impatto positivo anche per l’incoming nel nostro territorio, in considerazione della vasta diffusione del vaccino russo, in particolare in Paesi che da sempre rappresentano un bacino importante per il nostro turismo. Seppur l’obbligo del tampone, comprensibile a fronte di un’emergenza sanitaria non ancora superata, resti un’oggettiva complicazione per chi decide di visitare il nostro Paese, queste nuove disposizioni sono indispensabili per non strozzare definitivamente i tentativi di rilancio del settore e segnano un passo avanti sostanziale per riallacciare i rapporti con i mercati esteri“.