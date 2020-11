Stalking e lesioni verso la compagna: arrestato 33enne a Rimini

Arrestato ieri mattina, dalla Polizia di Stato di Rimini, un 33enne, accusato dei reati di stalking e lesioni nei confronti della compagna sulla scorta delle indagini condotte dagli uomini della Squadra Mobile originate da un intervento dello scorso giugno in un residence di Viserbella quando la donna - con un labbro sanguinante ed il volto ancora segnato dalle percosse subite - aveva raccontato di essere stata aggredita dal compagno - che la aveva presa per i capelli e le aveva sbattuto la testa contrro il muro - per una richiesta di amicizia ricevuta dalla donna su Facebook.





Una condotta aggressiva che l'uomo aveva tenuto anche in un ristorante dove aveva schiaffeggiato la compagna, incurante dell'intervento di alcuni alcuni clienti e dei camerieri intervenuti in difesa della donna. Da quella sera - dopo aver preteso di controllare tutte le chat presenti nel cellulare della donna ed avere tentato di zittirla tappandole la bocca e soffocarla - l'uomo è scomparso fisicamente dalla vista della donna (riuscita a scappare dal residence grazie all'aiuto di un vicino e ad allertare le forze dell'ordine) ma ha iniziato a tormentarla arrivando a mandarle anche trecento mail al giorno e a rivolgerle numerose telefonate molte delle quali contenenti insulti e minacce di morte.

Nella mattinata di ieri l'indagato, sottoposto alla misura cautelare del divieto di avvicinamento all'ex moglie per analoghe condotte ossessive e vessatorie, è stato rintracciato in provincia di Forlì presso la ditta per la quale lavora ed è stato condotto in carcere.