Stallo per il Quirinale: verso il primo scrutinio senza un'intesa

Si terrà senza intese tra i partiti il primo scrutinio per l'elezione del Capo dello Stato, previsto per oggi alle 15. Oggi Letta vedrà Salvini, intanto rilancia su Draghi e sull'ipotesi Mattarella bis, mentre ragiona con gli M5s sul fondatore di Sant'Egidio Andrea Riccardi. Conte frena su Draghi auspicando "continuità dell'azione di governo". Nel centrodestra non c'è accordo su un candidato, dopo la rinuncia di Berlusconi. Letta, Conte e Speranza propongono un tavolo per arrivare ad un candidato condiviso tra martedì e mercoledì; giovedì il primo voto a maggioranza assoluta.