Stampa francese esalta cultura e gastronomia dell'Emilia romagna

Ravenna, città Unesco e Capitale del mosaico e Faenza, 'Regina' delle ceramiche e l'Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, vanto della cultura enogastronomica dell'Emilia-Romagna, nel mese di ottobre sotto i riflettori di prestigiose testate francesi. Il viaggio artistico e culturale parte da Ravenna e Faenza, protagoniste nell'articolo del giornalista Jean Tiffon pubblicato il 19 ottobre sul sito del quotidiano francese 'Le Figaro' (primo sito web di informazione con oltre 23.5 milioni di visitatori unici mensili), dal titolo: 'En Italie, entre Ravenne et Faenza, voyage précieux au pays de la mosaïque' ('In Italia, tra Ravenna e Faenza, un prezioso viaggio nella terra dei mosaici').

Il reportage è frutto di un educational organizzato da Apt Servizi Emilia-Romagna nella primavera di quest'anno. Partendo da Ravenna, nel cuore della Romagna, il reporter ne esalta l'antica storia. La città che dal 402 d.C. detiene lo status di 'Capitale dell'Impero romano d'Occidente', deve gran parte della sua identità culturale alla ricca presenza di mosaici. A 40 km da Ravenna, Faenza, la città natale della pregiata ceramica. Opere di straordinario valore si possono trovare, sottolinea il giornalista, nel Museo internazionale delle ceramiche (Mic), dove sono esposte ceramiche provenienti da tutto il mondo.

Degno di nota anche Palazzo Milzetti, Museo nazionale dell'età neoclassica in Romagna a Faenza 'capolavoro dell'epoca neoclassica con decorazioni pittoriche straordinarie'. Ancora Ravenna e i suoi mosaici, nella guida completa del sito Guide Routard, la 'Lonely Planet' francese di chi viaggia con zaino in spalla e in modo indipendente (2.3 milioni di visitatori unici), dal titolo: "Ravenne, capitale mondiale des mosaïques" ("Ravenna, Capitale mondiale del Mosaico"). Inestimabile il tesoro che custodisce Ravenna - si legge nell'articolo. Questa città d'arte merita assolutamente una visita durante un viaggio in Emilia-Romagna, nel nord Italia.

L'Emilia-Romagna, che vanta un primato europeo di ben 44 prodotti Dop e Igp, è famosa anche per la sua ricca cultura enogastronomica. Tra i prodotti più rinomati, il pregiato Aceto balsamico tradizionale di Modena Dop, celebrato dalla testata 'Les Echos' del gruppo Lvmh (oltre 4 milioni di visitatori e 125.000 copie vendute) nell'articolo del giornalista Pierre de Gasquet pubblicato il 17 ottobre dal titolo: 'Le vinaigre balsamique, l'or noir si convoité de Modène' ('Aceto balsamico, l'ambito oro nero di Modena') L'accesso all'articolo è consentito solo agli abbonati.