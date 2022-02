Stop climate change: a Rimini l'iniziativa da record contro i cambiamenti climatici

Una scritta umana per dire basta al cambiamento climatico. È l'iniziativa lanciata dall'associazione riminese “The Climate Route” con il patrocinio del Comune. Il 26 marzo sulla spiaggia 10.000 persone formeranno la scritta umana “Stop climate change”. Quel giorno inoltre, alle 11:02 in punto, il satellite Pléiades Neo transiterà, a 620 chilometri dalla Terra, in corrispondenza delle spiagge riminesi e fotograferà dal cielo le tre parole. Una scritta umana che oltre a sensibilizzare sui cambiamenti climatici aspira al primato mondiale: essere la più grande mai scattata dallo spazio.

"Il cambiamento climatico è un problema enorme che ci tocca nella nostra vita quotidiana - spiega Francesca Mattei, assessora al Patto per il clima del Comune di Rimini - lo stiamo vivendo, proprio in questi giorni, anche sotto l'aspetto l'energetico. Tutte le tematiche ambientali sono estremamente importanti e anche come amministrazione ogni decisione presa a livello politico tiene in considerazione anche il cambiamento climatico, fenomeno che deve essere mitigato e fermato in ogni modo".

Per raggiungere questo traguardo, spiegano gli organizzatori, sarà fondamentale la massima partecipazione della comunità, dalle scuole alle associazioni, dall'università alle attività economiche, in modo tale da coinvolgere un pubblico plurale e accendere i riflettori su un tema di interesse collettivo.

Nel servizio l'intervista a Francesca Mattei (Assessora al Patto per il clima del Comune di Rimini)