Stupri di Miramare: Cassazione conferma i 16 anni di reclusione per Butungu

È stata confermata dalla Cassazione la condanna a 16 anni di reclusione per Guerlin Butungu, l'unico maggiorenne a capo del gruppo che ha stuprato, rapinato e picchiato sulla spiaggia di Miramare di Rimini, la notte del 26 agosto 2017, una coppia di turisti polacchi e una prostituta trans peruviana. Lo ha deciso la Seconda sezione penale della Suprema Corte convalidando il verdetto di secondo grado.

Per quanto riguarda la posizione dei tre minori che componevano il 'branco' guidato da Butungu, si tratta di due fratelli marocchini all'epoca di 15 e 17 anni e un ragazzo nigeriano di 16: in secondo grado, processati a parte per la minore età, hanno ricevuto una pena di di nove anni e otto mesi.