Successo di pubblico per le seconda serata di Sanremo

Share al 53% per la seconda serata di Sanremo, nonostante lo spettacolo sia terminato quasi alle 2 di notte. L'evento delle serata è stata la reunion dei Ricchi e Poveri. Gabbani è in testa alla classifica della serata e in quella generale. Questa sera saliranno sul palco dell'Ariston i duetti.

Nel video la nostra corrispondente Cristina Giuntini