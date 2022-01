Sul bonus psicologico, escluso dalla Manovra, Rimini tira dritto con una misura ad hoc

Sul bonus psicologico, escluso dalla manovra, Rimini – davanti all'aumento degli interventi sui giovani - tira dritto con una misura ad hoc. A San Marino inserimenti in strutture record **Due anni di pandemia presentano il conto a livello psicologico. Rimini tira dritto sul bonus rimasto escluso dalla manovra Una misura ad hoc che possa facilitare l'accesso alle cure per la salute mentale dei più giovani e dei cittadini più fragili. Il bonus psicologico è rimasto escluso dalla nuova legge di Bilancio ed in attesa di sapere se il Milleproroghe lo ripescherà, il Comune di Rimini tira dritto. Con l'assessore Gianfreda che lo porterà all'attenzione del prossimi distretto sanitario la Tutela dei Minori . A Rimini la tutela dei minori ha aumentato in maniera esponenziale gli interventi. I dati nazionali parlano di sintomi di depressione che ha colpito almeno il 34,7% di under 20. Nelle scorse settimane, nei nostri studi era stato il dirigente del Servizio minori William Giardi a sottolineare la preoccupazione per inserimenti in strutture mai avute in precedenza a San Marino. In aumento in particolare casi di disturbi alimentari e comportamenti autolesivi

Nel video l'intervista a Kristian Gianfreda, assessore Politiche per la Salute del Comune di Rimini