Nel servizio l'intervista a Antonio Tajani, vice presidente del Consiglio

Fa ancora discutere l'ultimo decreto sul superbonus, con nuove limitazioni che non colpirebbero solo gli sprechi, ma anche i lavori già iniziati nelle zone terremotate. A tal proposito Forza Italia, in particolare il ministro degli Esteri e vice presidente del Consiglio Antonio Tajani, anticipa quali migliorie potrebbero essere apportate in Parlamento.

