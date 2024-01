Tajani sui ristori alluvione: "Ho mantenuto la parola data agli imprenditori"

Il ministro degli Esteri Antonio Tajani, impegnato in un tour di due giorni in Emilia-Romagna, rilancia Forza Italia in vista del voto nei comuni in primavera, antipasto della corsa alla presidenza regionale dell'Emilia-Romagna, in programma a fine 2024 o inizio 2025. Sul malcontento di alcuni imprenditori della Romagna che lamentano ritardi nei ristori post alluvione, replica così: "Le polemiche spesso sono fatte ad arte. Tutti gli impegni che ho preso quando sono venuto a Forlì, mentre era ancora in corso l'alluvione, li ho mantenuti. Tutte le richieste che sono arrivate da aziende esportatrici che hanno subito danni diretti sono state risolte positivamente. Stiamo ora attendendo la documentazione delle aziende che chiedono risarcimenti per i danni indiretti. Per questo servirà più tempo".