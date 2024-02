Tenta di vendere droga agli agenti in borghese: arrestato 32enne

È andato a processo per direttissima un uomo, classe 91, che ieri pomeriggio ha tentato di vendere alcune dosi di sostanza stupefacente agli agenti in borghese, mentre questi erano in pattuglia per contrastare lo spaccio. L'arresto è avvenuto in una zona del centro città, sequestrati 16 grammi di hashish. Aveva fermato l'auto civetta con un cenno e aveva chiesto agli agenti in borghese se volevano acquistare alcune dosi di sostanze stupefacenti.

Gli uomini della squadra giudiziaria hanno accettato la proposta, sono scesi dall'auto, si sono qualificati e gli hanno messo le manette. È accaduto ieri pomeriggio in una via della zona centrale della città, che la Polizia Locale da qualche tempo sta tenendo particolarmente sotto controllo per alcune segnalazioni pervenute. Il 32enne, tratto in arresto con l'accusa di spaccio di sostanze stupefacenti, ha trascorso la notte nella stanza di sicurezza del comando in via della Gazzella e questa mattina è in attesa del processo per direttissima.