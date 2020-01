Teresa Bellanova, Ministra delle Politiche Agricole, ospite a Rimini della Lista Bonaccini Presidente

Sentiamo la ministra Bellanova

Agricoltura, lotta ai dazi, eccellenze del territorio e pesca sono alcuni dei temi caldi trattati dalla Ministra delle Politiche Agricole Teresa Bellanova insieme ai candidati della Lista Bonaccini Presidente. Durante l'incontro l'assessore Anna Montini ha presentato un dossier sul rinnovamento Mercato Ittico riminese. Il documento sarà discusso in un incontro al Ministero il prossimo 30 gennaio, ha spiegato Teresa Bellanova, : “Il settore della pesca è molto importante – sottolinea - non solo per Rimini ma per tutta l'Italia”.

La Ministra ha poi concluso la giornata pranzando a San Patrignano e visitando alcune aziende agricole del territorio: “Per me è molto importante il discorso dell'agricoltura sociale, il 7 febbraio ho convocato un tavolo per trattare proprio l'argomento".

Nel servizio l'intervista a Teresa Bellanova (Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali)