Tragedia Costa Concordia: 12 anni fa il naufragio in cui persero la vita 32 persone. Fra questi anche i riminesi Williams Arlotti e la figlia Dayana

Il 13 gennaio di dodici anni fa la nave da crociera Costa Concordia con a bordo oltre quattromila persone andò a schiantarsi sugli scogli, a pochi metri dalla costa dell'Isola del Giglio. Quel disastro, causato per tentare un 'inchino', provocò la morte di 32 persone e lasciò incredulo il mondo non solo per la gravità dell'incidente, ma anche per la sequela di errori che seguirono lo schianto. Oggi la commemorazione in suffragio delle vittime: alle 12 la messa nella chiesa dei Santi Lorenzo e Mamiliano di Giglio Porto e alle 13 la deposizione di una corona in mare, di fronte a punta Gabbianara. Alle 21.30 si terrà anche una fiaccolata al porto, per ricordare il più grande naufragio di una nave passeggeri della storia, in cui persero la vita anche i due riminesi Williams Arlotti, 36 anni, e la figlia Dayana di 5 anni, la vittima più piccola del naufragio.