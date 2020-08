Trasporto ferroviario tra Ravenna e Rimini, offerta potenziata: corse ogni 30 minuti e soste in ogni località

Alla Regione Emilia Romagna il presidente Bonaccini e la ministra dei Trasporti De Micheli hanno firmato un accordo per potenziare il trasporto ferroviario di costa.



Corse ogni 30 minuti e soste in ogni località dellatra Ravenna e Rimini: il trasporto ferroviario in Regione si attrezza per una mobilità sempre più sostenibile e che risponda al meglio alle esigenze di, lavoratori e. L'accordo è stato firmato in Regione dal presidente Bonaccini, la ministra De Micheli e Maurizio Gentile, amministratore delegato di Rete ferroviaria italiana. Sullain corso circa le misure di, il presidente Bonaccini ha annunciato una conferenza delle Regioni giovedì, dove probabilmente la questione sarà affrontata. Sul progetto, parla di rivoluzione in atto e ricorda anche quanto già fatto proprio sulla costa romagnola.

Nel video le interviste a Paola De Micheli, ministra delle Infrastrutture e Trasporti, e a Stefano Bonaccini, presidente Regione Emilia Romagna