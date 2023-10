Trovano casa i "Tre Tremolini", micini dalla camminata barcollante nati con difficoltà motorie

Lucky, Lino e Rosa al momento dell'adozione (video del Comune di Rimini)

Sono sopravvissuti a una nascita difficile "i Tre Tremolini", un trio di gattini che ha fatto breccia nei cuori delle famiglie riminesi. I piccoli Lucky, Lino e Rosa sono nati tre mesi fa da due gatte selvatiche incinte, trovate in condizioni igienico-sanitarie precarie da un cittadino Riminese e affidate a una volontaria. L'Ufficio Benessere degli Animali del Canile di Rimini Stefano Cerni si è preso cura delle micie, trovando loro un luogo protetto dove partorire. I piccoli sono gli unici sopravvissuti di una cucciolata di sette gattini.

Per via di un problema neurologico con eziologia ancora sconosciuta Lucky, Lino e Rosa non possono zampettare in equilibrio e hanno quindi una camminata barcollante. Nonostante le difficoltà i "Tre Tremolini" hanno trovato casa grazie a due famiglie riminesi.

“Problematiche genetico neurologiche come quelle dei tre mici insorgono spesso dall’accoppiamento di gatti consanguinei, come fratello-sorella. - spiega l’Assessora al Benessere degli Animali del Comune di Rimini, Francesca Mattei - Ci tengo a ricordare dunque l’importanza della sterilizzazione per la salute psico-fisica dei nostri felini”.

“Quella della loro adozione è una notizia bellissima: - commenta il Canile Stefano Cerni - i nostri amici a quattro zampe, dai gatti ai cani, sanno regalarci delle emozioni impagabili, quelle emozioni da cui gli operatori e i volontari desumono quell’energia necessaria per portare avanti con amore, passione e determinazione il loro lavoro quotidiano". Dal Canile un ringraziamento anche alla volontaria Federica che si è presa cura delle mamme e dei gattini, "gli stallanti - che seguono quella fase transitoria che va dal recupero dell’animale all’adozione - sono figure per noi fondamentali, ultra-preziose, senza le quali molto spesso non potremmo dare speranza agli amici pelosi abbandonati in strada".