Trovata morta in un hotel in ristrutturazione a Rimini

Il cadavere di una donna di 42 anni è stato trovato questa mattina a Rimini, in un hotel chiuso e in ristrutturazione, nella zona di Miramare. Sul posto è intervenuta la polizia di Stato, la squadra Volante e la squadra Mobile. La donna, di nazionalità ungherese, sarebbe deceduta da giorni, probabilmente per un infortunio. Il corpo rinvenuto nel seminterrato dell'hotel dove questa mattina hanno preso servizio gli operai incaricati di iniziare i lavori di ristrutturazione. Nello stabile, chiuso da qualche tempo, avevano preso alloggio alcuni senzatetto. Secondo una prima ricostruzione, la donna sarebbe scivolata sugli scalini, avrebbe sbattuto la testa e non sarebbe riuscita a chiamare aiuto.