Trovate a Napoli Michelle e Sofia, le due ragazze scomparse nel Ravennate

Sono state ritrovate sane e salve a Napoli ieri sera le due ragazzine che si erano allontanate mercoledì scorso dalle loro famiglia, in Romagna. I carabinieri, che le cercavano a Napoli dove si erano concentrate le ricerche, le hanno trovate in un bed and breakfast di corso Arnaldo Lucci, non lontano dalla stazione centrale di Piazza Garibaldi. Le due ragazzine sono in ottimo stato di salute, fanno sapere i carabinieri che le hanno rese in consegna nella stazione di San Pietro a Patierno per riconsegnarle ai genitori.

Proprio a Napoli e nelle zone vicine si erano concentrate presto le ricerche della 12enne di Fusignano Michelle Carlucci e dell'amica 13enne Sofia Rivera Alvares, di Cotignola. Le due avrebbero dovuto entrare a scuola ad Alfonsine (Ravenna) la mattina del 27 marzo. In classe, però, non erano mai arrivate. Ben presto era stata fatta dai carabinieri l'ipotesi che le due amiche avessero raggiunto in treno Napoli. Una traccia che hanno seguito anche i genitori delle due amiche, che avevano anche diramato una serie di appelli sui social, con foto delle figlie e numeri di telefono, nella speranza che qualcuno le avesse viste in città o nel corso del viaggio.

A indicare con chiarezza che le due amiche avevano intenzione di andare a Napoli era un messaggio che Michelle aveva inviato, secondo un familiare, ad un'altra ragazza conosciuta online, dicendole che la voleva andare a trovare nel capoluogo campano. Anche le tracce lasciate dai cellulari delle amiche portavano in Campania. E la madre di Sofia, aveva spiegato in un appello lanciato dalla tv, che la ragazzina "diceva di Napoli perché le piacevano le sue canzoni, le piacevano le persone, tutti quei cantanti".