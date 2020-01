Tuffo di Capodanno: un centinaio di temerari tra le onde a Riccione

Come da tradizione, l’appuntamento di inizio anno a Riccione è stato sulla spiaggia libera di piazzale Roma dove questa mattina oltre tremila persone, tra cittadini e turisti, hanno assistito al tuffo di un centinaio di temerari. Coraggiosi amanti del mare che, complice un tiepido sole, si sono tuffati in Adriatico. A dare il via alla corsa verso le onde il sindaco Renata Tosi. Ben sei i Club Ufficiali di Harleysti, arrivati a Riccione a dare colore al tuffo. Tra gli spettatori in spiaggia anche il conduttore di Deejay On Stage, Rudy Zerbi.