Turismo: più di 7 milioni per il Comune di Rimini grazie all'imposta di soggiorno

Superano i 7 milioni di euro le entrate incassate dal Comune di Rimini a legate all’imposta di soggiorno nel 2021. I 7.457.000 euro incassati sono frutto di un'ottima stagione estiva sul fronte delle presenze in riviera: il picco di agosto ha fatto rilevare un importo dell'imposta di soggiorno addirittura superiore (seppur di poco) a quello del corrispondente mese di agosto 2019.

"I dati Istat riferiti all’arco temporale gennaio – novembre 2021 nel comune di Rimini – commenta l’assessore al bilancio Juri Magrini - ci dicono che il raffronto delle presenze turistiche rispetto al 2020 registra un +32,2% e un +31,9% di arrivi. Rimini, con tutte le sue novità, con tutta la sua capacità attrattiva, non ha mai abbassato la guardia, così come non lo hanno fatto gli operatori turistici, che hanno saputo affrontare il tema della sicurezza sanitaria in modo esemplare, tanto che Rimini è stata riconosciuta, secondo una ricerca del 2020, la destinazione balneare più sicura d’Italia".

Rimini, che ha introdotto l'imposta di soggiorno nel 2012, ha destinato i suoi ricavi in questi anni per finanziare il Piano di salvaguardia della balneazione, la cura del verde, il restauro dei contenitori culturali, l’organizzazione di eventi, l’illuminazione delle zone turistiche, l’operatività della Dmc Visit Rimini.