Turismo: sindaci chiedono la riapertura della stazione sciistica del monte Carpegna

Una delegazione di sindaci del territorio riminese, insieme alla Provincia, si sono ritrovati a Villagrande di Montecopiolo, ai piedi della piccola stazione sciistica del monte Carpegna, "per promuovere ad ogni livello, regionale e ministeriale, la riapertura degli impianti di risalita superando gli attuali problemi burocratici".

È quanto affermano in una nota gli amministratori locali che promuovono la riattivazione del polo sciistico del Comune di recente passato dalle Marche all'Emilia-Romagna. Seggiovie e skilift sono stati chiusi ad annualità sfalsate. "La riapertura degli impianti - affermano sindaci e Provincia -, arricchirebbe l'offerta territoriale sia estiva che invernale e completerebbe l'offerta turistica dell'intera provincia".

Gli amministratori locali hanno colto l'occasione "per richiedere compattamente alla Regione di attivare la richiesta di calamità naturale presso il governo a seguito delle precipitazioni nevose e degli eventi meteo marini che hanno duramente colpito la provincia a fine gennaio e i cui effetti sono ancora in corso". Oltre ai danni alla rete elettrica che ha comportato per alcuni giorni la mancanza di energia in centinaia di famiglie, specie della Valmarecchia, proprio nel comune di Montecopiolo è deceduta una donna di 70 ritrovata giorni dopo sepolta nella neve.