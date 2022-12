Ubriaca entra nell'appartamento del vicino, pensa sia un aggressore e lo ferisce ai genitali

Sbaglia casa, trova un uomo sotto la doccia e ritenendolo un aggressore lo ferisce ai genitali. Al centro della vicenda una 25enne brasiliana già nota alle forze dell'ordine di Rimini per i suoi eccessi accentuati dalla dipendenza all'alcol. Lo scorso week end le forze dell'ordine sono interventi presso un bar di Miramare dopo la segnalazione di una passante che riferiva di una donna in strada sporca di sangue che urlava di essere stata stuprata.

Sul posto gli uomini della Questura hanno faticato non poco per calmare la giovane che si è spogliata, si è pulita le parti intime con foglie poi lanciate agli agenti che sono anche stati azzannati alle mani mentre cercavano di caricarla sulla volante. Processata per direttissima, ha patteggiato 10 mesi con la sospensione della pena ma non si esclude che nei suoi confronti possa arrivare un provvedimento del Questore visti i suoi trascorsi.

La scorsa estate infatti era finita nei guai per l'aggressione al suo vicino di casa. Secondo quanto ricostruito, in preda ai fumi dell'alcol, era tornata a casa ma aveva sbagliato porta entrando nell'appartamento del vicino. La 25enne aveva sorpreso il padrone di casa sotto la doccia e, forse ritenendolo un malvivente, l'aveva aggredito con un violento strappo alle parti basse tanto da provocargli un trauma alla sacca scrotale per una prognosi inferiore ai 20 giorni per la quale era stata denunciata a piede libero.

Ma non è tutto. Sulla donna è pendente un'indagine che la vede sospettata di aver dato fuoco a un locale di Riccione dove lavorava come cameriera. Già condannata invece a 3 anni e 8 mesi per aver scatenato l'inferno in un ristorante di Rimini nel settembre 2021.