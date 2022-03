Ucraina, Bonaccini: "L'Emilia-Romagna pronta ad accogliere i profughi"

L'Emilia-Romagna è pronta a fare tutto il possibile per accogliere i profughi in arrivo dall'Ucraina. Questa la posizione della Regione che ha ribadito "massima disponibilità" durante la seduta di Giunta. "L'Emilia-Romagna farà tutto quanto necessario per accogliere, assistere e sostenere i profughi - osserva il presidente Stefano Bonaccini -: siamo pronti a fare la nostra parte sia rispetto alle richieste che arriveranno dal Governo sia per un'azione congiunta insieme ai Prefetti, ai sindaci e agli enti locali".

A giudizio del governatore regionale "non ci dovrà essere nulla di intentato di fronte a una guerra che il popolo ucraino sta già pagando oltre ogni immaginazione. Soprattutto donne, bambini, anziani stanno lasciano il Paese e - conclude Bonaccini - devono sapere che l'Italia e l'Emilia-Romagna sono pronti ad accoglierli". Nel dettaglio, viene spiegato dalla Regione sono costanti i contatti con il Governo e l'Emilia-Romagna ha partecipato alla prima riunione del Coordinamento nazionale di Protezione Civile. Proprio in tema di Protezione civile, questa sera è prevista la riunione del Coordinamento regionale volontari, per organizzare la macchina dell'accoglienza in modo tale che sia pronta ad attivarsi non appena necessario. Lo stesso avviene con la Prefettura di Bologna, che coordina le Prefetture dell'Emilia-Romagna, per poter arrivare a un'azione condivisa con Comuni e Province.