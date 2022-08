Ucraina: parte ispezione dell'Aiea nella centrale di Zaporizhzhia

La visita degli ispettori dell'Agenzia internazionale per l'energia atomica deve ancora iniziare, ma sul campo la situazione è tutt'altro che tranquilla, con nuove accuse incrociate tra Mosca e Kiev. Da domani i tecnici Aiea saranno alla centrale nucleare di Zaporizhzhia, dopo le preoccupazioni internazionali per possibili incidenti nucleari. Da un lato il Ministero degli Esteri russo accusa l'Ucraina di compiere “terrorismo nucleare”. Funzionari della cittadina che ospita l'impianto avrebbero riferito di due esplosioni vicino a una struttura di stoccaggio del combustibile esaurito, attribuendo la responsabilità all'esercito di Kiev.

Dall'altra parte, l'Ucraina parla di bombardamenti russi sui corridoi usati per raggiungere la centrale con lo scopo, sostiene Kiev, di deviare la missione verso il territorio occupato da Mosca. In giornata l'incontro, nella capitale, tra il presidente ucraino Zelensky, il direttore generale dell'Aiea e i rappresentanti della missione, prima del viaggio verso la centrale.

Altro tema caldo: la controffensiva nella regione di Kherson, a sud. L'Ucraina riporta pesanti combattimenti in quasi tutto il territorio, con le truppe che hanno sfondato le difese russe in diverse aree del fronte vicino alla città. Le forze filo-russe confermano "continui bombardamenti" ucraini nella Regione, ma la controffensiva viene bollata come “fake news” dal leader russo in Crimea Serghei Aksyonov. “Nessuno si sta ritirando da nessuna parte”, ribadisce il Vice-governatore filo-russo a Kherson. Secondo l'intelligence britannica, però, la maggior parte delle unità russe nella regione sarebbero, probabilmente, a corto di uomini.

Nel frattempo, non accenna a placarsi lo scontro tra Cina e Taiwan. Per la prima volta, le forze armate di Taipei hanno sparato colpi di avvertimento contro droni civili cinesi che sorvolavano un'area taiwanese. L'azione rientra in un nuovo programma di “contenimento”, spiegano le istituzioni del Paese.