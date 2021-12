Ue verso ok a nucleare e gas nella 'tassonomia verde'; Europa Verde chiede dimissioni di Cingolani

Nucleare e gas potrebbero presto rientrare nella tassonomia verde dell'Ue, ossia nella lista delle attività economiche sostenibili. La decisione è attesa a giorni, nell'Ecofin di domani gli Stati avranno l'ultima chance di inviare un segnale di senso opposto. "È il momento di decidere, con il nuovo governo tedesco e prima della presidenza francese dell'Ue", dice il presidente della commissione Ambiente dell'Europarlamento Pascal Canfin, molto vicino all'Eliseo, proponendo un compromesso: "Gas fonte di transizione sottoposta a condizioni, come il nucleare, con la possibilità per gli investitori di non considerare entrambe".









Intanto Europa verde chiede le dimissioni del ministro alla Transizione ecologica, Roberto Cingolani. E lo fa con un dossier e la seguente petizione che sarà lanciata nelle prossime ore su change.org. "È un ministro che probabilmente sarebbe meglio chiamare 'ministro alla Finzione ecologica' - ha detto il co-portavoce nazionale di Europa verde, Angelo Bonelli durante la presentazione del dossier - È un ministro che fa la guerra all'auto elettrica, che ha dato il via libera a un finanziamento di mezzo miliardo di euro per andare a trivellare il Polo nord: una vergogna inaudita. Si tratta di un ministro che, nel Pnrr, ha dimenticato di far finanziare il trasporto pubblico quando le nostre città affogano letteralmente nello smog, causa di oltre 50 mila decessi certificati dall'Agenzia europea dell'ambiente. È un ministro che, in maniera incredibile, voltando le spalle alla democrazia, senza un mandato del Parlamento, ha detto sì al nucleare nella tassonomia verde Ue”. Dunque, conclude Bonelli, “Cingolani non può essere il ministro alla Transizione ecologica".