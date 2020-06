Ultimo giorno della didattica a distanza, gli insegnanti protestano ovunque: "Più sostanza, meno distanza"

Ultimo giorno di scuola con la didattica a distanza, e i sindacati hanno indetto scioperi in tutta Italia: a Roma la manifestazione era davanti al ministero dell'Istruzione. “Più sostanza, meno distanza”, gridano gli insegnanti, al termine di un anno che definiscono all'unisono molto duro, soprattutto a causa della pandemia da coronavirus, ma non solo. I problemi restano però tutti, i tagli nel corso degli anni, i precari mai stabilizzati che da anni portano avanti la scuola italiana, le classi pollaio. Poi la storia degli studenti trattati come imbuti da riempire non è proprio andata giù.

Nel video le voci degli insegnanti in protesta