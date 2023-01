Ursula von der Leyen a Roma incontra la presidente del Consiglio Meloni

Giorgia Meloni

La presidente della commissione europea Ursula von der Leyen è a Roma per la presentazione del libro di David Sassoli: ma l'incontro più atteso è quello con Giorgia Meloni. Giunta a Roma per partecipare alla presentazione del libro “La saggezza e l'audacia. Discorsi per l'Italia e per l'Europa” di David Sassoli, presidente del Parlamento europeo morto un anno fa, la presidente della commissione Ursula von der Leyen ha incontrato in un albergo romano il suo predecessore, Romano Prodi: “È stato un piacere – ha scritto poi su Twitter – scambiare opinioni con lui, la cui passione per l'Europa è davvero stimolante. Apprezzo il suo saggio contributo al dibattito europeo. Sono ansiosa di continuare a discutere della sua idea di riunire le università del Mediterraneo”.

Subito dopo, l'incontro a Palazzo Chigi con la presidente del Consiglio Giorgia Meloni: sul tavolo, gli argomenti principali saranno il Pnrr, piano nazionale di ripresa e resilienza, e il tema dell'immigrazione. L'Italia, in teoria, vorrebbe più tempo per la messa a punto dei target concordati con l'Unione Europea, ed è in attesa che Bruxelles dia una valutazione sulla richiesta della terza tranche di fondi. Sempre secondo l'Italia, il Pnrr così com'è andrebbe rivisto, poiché messo a punto in un periodo profondamente diverso, senza una guerra nel cuore dell'Europa. Il vertice tra Meloni e von der Leyen è importante anche in vista del Consiglio europeo del 9 e 10 febbraio prossimi: l’Italia porterà la sua proposta sul dossier migranti e sulla regolazione e redistribuzione degli arrivi.